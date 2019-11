Gewerbepark : Alte Glashütte erwacht aus Dornröschenschlaf

Hans Krieger und Hans Lautenschläger entwickeln den Gewerbepark. Neun Firmen sind bereits eingezogen, bald sollen weitere folgen.

Es ist unübersehbar: Auf dem ehemaligen Monteferro-Gelände geht es mit großen Schritten voran. So erfolgreich, dass Hans Krieger und Hans Lautenschläger, die beiden Gesellschafter der Gewerbepark Alte Glashütte GmbH, am Mittwoch zahlreiche Gäste zum Richtfest des Gewerbeparks eingeladen haben. „Wir sind sehr froh, wie reibungslos die Zusammenarbeit zwischen Architekten, Handwerkern und der Stadt funktioniert hat“, sagte Hans Krieger. „Das hat sehr zum Erfolg beigetragen.“

Mieter Neun Firmen sind bis jetzt in den Gewerbepark eingezogen und belegen 5000 Quadratmeter an Hallen- und Bürofläche auf dem insgesamt 35.000 Quadratmeter großen Gelände. Besonders freut sich Krieger, dass vier dieser Unternehmen aus Nachbarstädten nach Leichlingen gezogen sind, aus Monheim, Leverkusen, Köln und Solingen. Darunter sind eine Autowerkstatt, Handwerksbetriebe, Maschinenlager und Händler. 35 Arbeitsplätze sind so entstanden.