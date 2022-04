Schwerer Unfall im Höhendorf : 72-Jähriger bei Traktorunfall in Witzhelden schwer verletzt

Witzhelden Der Anhänger hatte sich von der Zugmaschine gelöst und schleuderte gegen das am Straßenrand geparkte Auto des Mannes aus Garmisch Partenkirchen.

Den Ausflug in den Westen der Republik hatte er sich wohl anders vorgestellt: Ein Mann aus Garmisch-Partenkirchen wurde am Montag bei einem Verkehrsunfall in Witzhelden schwer verletzt. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, trug sich der Unfall wie folgt zu: Tags zuvor fuhr ein Leverkusener (44) gegen 11.45 Uhr mit seinem Traktor auf der Hauptstraße im Höhendorf in Richtung Kuhle. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes verlor das Fahrzeug seinen Anhänger. Der Mann aus Garmisch- Partenkirchen parkte zu diesem Zeitpunkt mit seinem Audi am Straßenrand und stand an der linken hinteren Tür des Autos. Der außer Kontrolle geratene Anhänger erfasste mit dem Stahlrahmen und der Deichsel die Fahrzeugfront samt Windschutzscheibe des Audi. Durch diesen Aufprall wurde der 72-Jährige wohl von seiner Fahrzeugtür am Kopf getroffen und stürzte. Der Audi schleuderte mit dem Fahrzeugheck gegen eine Steintreppe und kam auf der Fahrbahn zum Stillstand. Der Garmisch-Partenkirchener erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungswagens ins Krankenhaus gebracht. Sein Auto wurde abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Witzheldener Hauptstraße in beiden Fahrtrichtungen für rund vier Stunden vollständig gesperrt. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf einen mittleren fünfstelligen Betrag.