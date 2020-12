Covid-19-Pandemie : Gerüchte über Corona-Todesfälle in zwei Altenheimen

Zehn Bewohner des Pilgerheims Weltersbach sollen vor Kurzem an Corona gestorben sein. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Im Seniorenzentrum Hasensprungmühle und im Diakoniewerk Pilgerheim Weltersbach sollen Bewohner gestorben sein. Ob eine Infektion mit dem Virus die Todesursache ist, stehe aber noch nicht fest.

In Leichlingen ist die Zahl der an Covid-19-Erkrankten sprunghaft nach oben gegangen – am Wochenende wurde bekannt, dass 39 Bewohner des Seniorenzentrums Hasensprungmühle mit dem Coronavirus infiziert sind, zudem zehn Mitarbeiter. Gerüchten zufolge sollen zwei Menschen gestorben sein. Das möchte Stanislaus Stegemann, Leiter des Altenzentrums, nicht bestätigen: „Wir haben uns – so wie alle Einrichtungen der Stadt – mit dem Kreis darauf geeinigt, dass er diese Zahlen öffentlich macht.“

Wenn ein Bewohner sterbe, könnte das in diesen Zeiten ein natürlicher Tod sein, beispielsweise wegen eines geschwächten Immunsystems. Es könne aber ebenso ein Zusammenhang mit Covid-19 bestehen. „Wir wissen zwar, wer bei uns am Coronavirus erkrankt ist, aber nicht, ob derjenige auch daran gestorben ist“, betont Stegemann. Das könne nur ein Arzt feststellen, der den Totenschein aber unmittelbar im Anschluss an die Untersuchung an den Kreis weitergibt. So erfahren die Altenheime die Todesursache erst mit Verzögerung von Tagen oder gar Wochen.

Info Corona-Zahlen im Kreis und in Leichlingen Fallzahlen am Montag Neuinfektionen 65, davon ein Fall in Leichlingen, Infizierte seit März 4297 (Leichlingen 507) Davon gelten als genesen 3593 (396) Akut Erkrankte 669 (109) Quarantäne 2060 (236) Todesfälle seit März 35 (2) Inzidenz 152,5.

Diese Auskunft gibt auch Joachim Noß, der das Diakoniewerk Pilgerheim Weltersbach führt. Dort sollen Gerüchten zufolge zehn Menschen an Corona gestorben sein. Auch er verweist auf den Kreis, auch er bekomme die Totenscheine nicht zu sehen.

Birgit Bär, Pressesprecherin des Rheinisch-Bergischen Kreises, kann derzeit nicht bestätigen, dass zwölf Leichlinger an Corona gestorben sind. Zwar wisse der Kreis von Todesfällen in den vergangenen Tagen, kenne aber keine Details zu den Todesursachen. Auch er wartet also auf die Totenscheine. „Nur wer wirklich an Covid-19 gestorben ist, wird auch in die Statistik aufgenommen“, sagt Bär. Das sei auch ohne eine Obduktion möglich.

Der Bürgerbus Witzhelden zieht aus den steigenden Zahlen unterdessen Konsequenzen: Der Bus fährt das Pilgerheim Weltersbach nicht mehr an. „Die weiter steigende Zahl an Neuinfizierten mit dem Coronavirus hat das Vorstandsteam des Bürgerbusvereins Witzhelden zu weiteren Sicherheitsmaßnahmen bewegt“, heißt es. Daher werde der Bürgerbus der Linie 259 ab sofort nicht mehr die Haltestellen „Pilgerheim Talblick“ und „Pilgerheim Dorfplatz“ im Weltersbachtal anfahren.

Vorsitzender Vogel sagt, die Vorsichtsmaßnahme gelte „so lange, wie die Pandemie andauert“. Der Verein wolle helfen, „die Gefahren für diese Bevölkerungsgruppe weiter zu reduzieren“.

