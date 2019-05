Konzert in Leichlingen : Germania-Chor entführt in die Welt von Verdi

Der gemischte Chor Germania führte „La Traviata“ in der Aula Am Hammer konzertant auf. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Der Klassiker „La Traviata“ stand jetzt auf dem Programm des Gemischten Chores und sorgte bei Sängern und Publikum für Begeisterung.

Für die große Oper taugt die kleine Bühne der Aula Am Hammer nun wirklich nicht. Trotzdem gelingt es dem Gemischten Chor Germania immer wieder, seinem Publikum beeindruckende konzertante Produktionen so für die heimischen Verhältnisse zuzuschneiden, dass auch die Augen auf ihre Kosten kommen. Für golden glitzernde Lampen über den Köpfen reicht der Platz immerhin. Und zusammen mit den Sängern im schwarzen Anzug und Sängerinnen in langen Abendkleidern, mit Federschmuck im Haar, die sich mit Sektgläsern zuprosten, haben sie die Zuschauer im vollen Saal direkt auf eine der Gesellschaften mitgenommen, von denen die Kurtisane Violetta so manche in ihrem Pariser Salon des 19. Jahrhunderts veranstaltete.