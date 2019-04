Discounter führt Parkscheibenpflicht ein : Gemischte Gefühle zu neuer Parkregelung

Leichligen Ein Ehepaar kassierte ein Knöllchen, weil es die Parkscheibenpflicht nicht beachtet hatte, und übt nun heftige Kritik am Discounter.

Seit geraumer Zeit herrscht auf dem Aldi-Kundenparkplatz am Wallgraben Parkscheibenpflicht. Eineinhalb Stunden werden dem Kunden für seinen Einkauf gewährt, wer jedoch vergisst, die Uhr zu stellen oder die Zeit überschreitet, der muss mit einem Bußgeld von mindestens 15 Euro rechnen. Darauf machen bei der Einfahrt auf das Privatgelände große Schilder aufmerksam, die zudem die Gebühren bei nicht Einhaltung der Regeln auflisten. Auch vor den Parkflächen erinnern Hinweisschilder an den Lichtmasten auf die Neureglung.

Auch Monika Kandel hat an diesem Mittag nicht an die Scheibe gedacht. „Ehrlicherweise komme ich regelmäßig her und habe noch nie die Parkscheibe benutzt. Es ist aber auch noch nie was passiert.“ Fehlende Gewohnheit, begründet die Leichlingerin. „Wenn ich ein Knöllchen bekommen würde, würde ich mich vermutlich auch sehr ärgern, aber es ist ja nicht so, als ob man die Schilder nicht sehen würde.“