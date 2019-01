Leichlinger Quartierstreff: Gemeinsam stricken, werken und klönen

Leichlingen Der Quartierstreff Leichlingen fördert und unterstützt Projekte von Bürgern für Bürger. Eine Zwischenbilanz.

Menschen vernetzen, sie vor allem nicht vergessen und ein Quartier wieder lebendig machen: Seit 2017 ist der Quartierstreff in Leichlingen ein Ort, an dem sich Menschen treffen, Ideen austauschen und umsetzen. Die Bürger nehmen das Angebot gut an, immer mehr Veranstaltungen sind nach und nach dazugekommen.

Im vergangenen Sommer haben Bürger in Workshops erzählt, was sie früher im Sommer gerne gemacht haben. So entstanden verschiedene Angebote über mehrere Monate. Boule und Geschichten über Leichlingen erzählen standen zum Beispiel auf dem sommerlichen Programm. Viele Ideen wurden gesammelt und einige konnten noch gar nicht umgesetzt werden. „Viele wünschen sich, dass die Aktionen auch generationsübergreifend gemacht werden“, ergänzt Heide Cordes, Mitarbeiterin im Quartierstreff. Auf ein Kirschkern-Weitspucken mit Kindern und Enkeln können sich die Bürger eventuell in diesem Sommer freuen.