Sommerfest rund um die Kirche St. Johannes Baptist in Leichlingen „Wir stemmen das alles im Team“

Hier ist schon seit vielen Jahren am Festsonntag sein Platz, nachdem er im Vorfeld Listen für Besetzung und Angebot erstellt hat. Über Mangel an helfenden Händen und Ideen könne man sich nicht beschweren. In Leichlingen sei die Welt da noch in Ordnung, meint Draube, wenn er vom Schwund in manchen Städten hört. Dafür sei nicht zuletzt „unser Pastor“ Michael Eichinger verantwortlich, der sich sehr kümmere.