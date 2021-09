Geldautomat in Leichlingen : Einsturzgefahr nach Explosion in Sparkasse gebannt

In diesem Gebäude am Leichlinger Bahnhof wurde in der Nacht zum 1.9.2021 ein Geldautomat der Kreissparkasse Köln gesprengt. Der benachbarte Bioladen und die Wohnungen darüber wurden schwer beschädigt. Die Metzgerei Brandt gleich nebenan nicht. Foto: RP/Susanne Genath (sug)