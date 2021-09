Am frühen Morgen am Bahnhof : Geldautomat in Leichlingen gesprengt

Der zerstörte Automatenraum der Kreissparkasse Köln. Polizei und Feuerwehr wurden nach ersten Informationen gegen 4.45 Uhr alarmiert. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Am frühen Mittwochmorgen gab es am Leichlinger Bahnhof einen riesigen Knall. Anwohner sollen die Automatensprenger bei der Flucht noch gefilmt haben, heißt es.

Unbekannte haben am frühen Mittwochmorgen den Geldautomaten der Kreissparkasse Köln am Leichlinger Bahnhof in die Luft gejagt.

Feuerwehr und THW prüfen die Statik des Gebäudes. Erst danach kann die Polizei dort Spuren sichern. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Wegen der herumliegenden Splitter wurde der Bahnübergang für den Straßenverkehr geschlossen. Feuerwehr und Technisches Hilfswerk prüfen die Statik des Gebäudes mit dem völlig zerstörten Automatenraum – erst dann wird die Polizei dort die Spuren sichern können.

Das Ausmaß der Zerstörung wird an der Tür des Automatenraums sichtbar. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Anwohner, heißt es, sollen die Täter bei der Flucht gefilmt haben.

Der verwüstete Automatenraum. Die Kreissparkasse Köln hat jetzt keinen stationären Geldautomaten mehr in Leichlingen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Die Kreissparkasse Köln hat jetzt wegen der flutbedingten Renovierung der Hauptstelle in der Stadtmitte keinen stationären Geldautomaten mehr in Leichlingen. Als Ersatz steht noch ein mobiler Automat zur Verfügung – bisher allerdings nur zu bestimmten Zeiten.

Inzwischen liegt auch die Pressemitteilung der zuständigen Polizeibehörde Bergisch Gladbach vor: „In der Nacht auf Mittwoch (01.09.) kam es gegen 04:40 Uhr zu einer Geldautomatensprengung in einer Bankfiliale in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs. Bei der Sprengung sind massive Schäden an dem Wohn-und Geschäftshaus entstanden, sodass das Objekt vollständig evakuiert werden musste. Auch Nachbarn mussten aufgrund der Einsturzgefahr evakuiert werden. Der Tatort wurde von der Polizei weiträumig gesperrt; verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand.

Zeugen meldeten in der Nacht Knallgeräusche und beobachteten verdächtige Personen im direkten Umfeld der Bank, welche nach der Tat gemeinsam in einem dunklen Auto in Fahrtrichtung A3 geflüchtet sein sollen. Ob und wieviel Beute die Täter gemacht haben, wird derzeit geprüft; die Ermittlungen dauern an.“

(gut)