Während Starkregen Mitte Juli : Gefahr an Diepentalsperre „zu keiner Zeit gegeben“

Leichlingen Während der Starkregen-Katastrophe sei jedoch eine Seitenwand gebrochen, teilte jetzt die Bezirksregierung mit. Die Funktionsfähigkeit des Dammes und aller Betriebseinrichtungen sei nach wie vor gegeben.

Was war im Juli geschehen? „Auf Grund der hohen Zuflüsse zur Diepentalsperre insbesondere durch das Überlaufen zweier Fischteiche im Oberlauf während des Niederschlagereignisses ab 13. Juli wurde die Talsperre so weit eingestaut, dass Wasser über die Hochwasserentlastungsanlage abgegeben wurde. An einem Teil der Hochwasserentlastungsanlage brach eine Seitenwand. Hierdurch floss ein Teil des abfließenden Wassers außerhalb des vorgesehenen Gerinnes dem Unterwasser zu“, informiert eine Sprecherin der Bezirksregierung. Bereits seit Längerem plant der Wupperverband den Umbau der Diepentalsperre zu einem Hochwasserrückhaltebecken. In diesem Zuge soll auch der Teich unterhalb der Diepentalsperre renaturiert werden. „Nach meinen Informationen hat der Kreis veranlasst, dass der Stauspiegel dieses Teiches aus Sicherheitsgründen abgesenkt wird.“