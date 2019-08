Traditionsgasthaus : „Zur Kutsche“ feiert Geburtstagsparty

Nicolai Esser und Dominic Spranger haben das Traditionshaus übernommen und ihm neues Leben eingehaucht. Am Freitag wird gefeiert.

Was vom Vorbesitzer übrigblieb, sind lediglich der Name, die alten Lampen, ein alter Holzofen und die offene Küche. Diese ist so besonders und nach Informationen von Esser einmalig in Deutschland, weil sie heutzutage nicht mehr erlaubt wäre. Nur dem Bestandsschutz ist es zu verdanken, dass Esser weiterhin an seinem Arbeitsplatz agieren darf. Daneben kümmert er sich für Einkauf und was sonst noch alles anfällt. Nahezu zwölf Stunden täglich ist er beschäftigt. Und doch sagt er: „Die Kutsche ist für mich keine Arbeit, sondern Berufung, in der mein ganzes Herzblut steckt.“