Nach Umbau : Gasthaus zum Baron in neuem Glanz

Patricia Neddermeier und Andreas Baron freuen sich auf viele Gäste. Bald soll die offizielle Eröffnung gefeiert werden. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Ab sofort werden an der Witzheldener Hauptstraße wieder Zimmer vermietet. Andreas Baron und Patricia Neddermeier haben umgebaut.

Ziemlich genau ein Jahr ist es her, dass Andreas Baron und seine Lebensgefährtin Patricia Neddermeier ihre Ausschankkonzession bekommen haben. Seither erfüllen sie das ehemalige Hotel zur Post auf der Witzheldener Hauptstraße 5 nach fast zwei Jahren Stillstand mit neuem Leben.

Jetzt gehen die Pächter des traditionsreichen Hauses, das als Gasthaus zum Baron wieder eröffnet wurde, noch einen weiteren Schritt: Ab sofort vermieten sie in der ersten Etage wieder Einzel-, Doppel- und Dreibettzimmer. Der große Saal neben der seit Juli 2018 geöffneten Schänke soll spätestens zu diesem Erntedankfest fertig sein, das große Restaurant dann, wenn Andreas Baron sein Team in der Küche weiter ausgebaut hat.

Info Feiern mit bis zu 100 Gästen im großen Saal Angebot Einzel-, Doppel- und Dreibettzimmer kosten im Gasthaus zum Baron 60, 80 und 90 Euro pro Nacht ohne Frühstück. Es stehen zehn Räume zur Verfügung. Ist der Saal fertig, können dort Feste und Feiern mit bis zu 100 Personen stattfinden. Eine Kegelbahn gibt es nicht mehr.

Seit Anfang 2018 hatten die neuen Betreiber außer in der Schänke das ganze Haus auf den Kopf gestellt, der Sperrmüll füllte 18 Container. Doch nicht alles wurde entsorgt, und das macht den Charme des gesamten Hauses aus. Im großen Restaurant beispielsweise steht neben modernem Mobiliar der ehemalige Couchtisch samt Kronleuchter von Ellen Brüggendiek, die bis Anfang der 2000er Jahre rund ein halbes Jahrhundert lang mit ihrem Mann das Hotel zur Post betrieben hatte. „Wir wollten, dass etwas von ihnen bleibt“, sagt Andreas Baron.

Auch auf der Hoteletage erinnert viel an die früheren Gastgeber. Alte Möbel wurden sorgfältig aufgearbeitet, ein Schwarz-weiß-Foto zeigt das Ehepaar Brüggendiek. In den Zimmern aber ist fast alles neu: „Elektrik, Heizung, Rohre, Putz, Trockenbau, Möbel“, zählt die gelernte Hotelfachfrau Patricia Neddermeier auf, was gemacht wurde. Jedes der zehn Zimmer habe eine besondere Note bekommen.

Fernseher, Wlan und Parkplätze am Haus zählen zur Ausstattung, im Preis ist standardmäßig aber kein Frühstück enthalten. „Wer es haben möchte, kann es natürlich dazu buchen“, betonen die Pächter. „Ich möchte es gerne familiär aufziehen, so dass wir einen guten Kontakt zu unseren Hotelgästen haben. Abends können sie bei uns in der Schänke ein Bierchen trinken oder etwas essen“, nennt Baron seine Wünsche.

Langfristig will er sein Haus zu „der“ Adresse für gutes Essen und Trinken in Witzhelden entwickeln. Mit der Schänke ist seiner Lebensgefährtin und ihm der Start bereits recht gut gelungen. Mit Live-Musik, kleinen Mittagsgerichten und der urigen Kneipe wie in alten Zeiten hat er bereits anfängliche Skeptiker überzeugen können. „Wir sind zufrieden“, sagt er.