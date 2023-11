Witzheldener Ortskern gesperrt Gasleck in Witzhelden - mehrere Bewohner evakuiert

Offenbar bei Baggerarbeiten am Markt in Witzhelden wurde am Mittwochmorgen eine Gasleitung zerstört. Alle vier Leichlinger Feuerwehrlöschzüge sind im Einsatz, weil Gas ausströmt. Der Ortskern ist aktuell gesperrt, mehrere Anwohner wurden aus ihren Häusern evakuiert. Weitere Infos folgen.