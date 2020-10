Bachhauser Weg : Gasleck in Leichlingen: Bewohner müssen Wohnhäuser verlassen

Leichlingen Wegen eines Gaslecks in einer Baugrube muss die Freiwillige Feuerwehr mit 30 Mann anrücken. Die Anwohner wurden in Sicherheit gebracht.

Ein guter Start in die Woche sieht anders aus: Nachdem Spaziergänger am Sonntagabend kurz vor 22.30 Uhr einen auffälligen Gasgeruch an einer Baugrube wahrgenommen hatten, mussten noch in der gleichen Nacht Anwohner des Bachhauser Wegs in Leichlingen ihre Wohnungen verlassen.