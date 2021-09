Ware zerstört, Sanierung nötig : Flutfolgen stürzen Händler in Leichlingen in Existenznot

Die Gartenstraße in Leichlingen ist auch drei Monate nach der Flut noch eine Baustelle. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Die Ladenlokale an der Gartenstraße in Leichlingen hat es im Juli besonders hart getroffen: Das Wasser stand einen halben Meter hoch an den Schaufenstern, drang durch Türschlitze und Kellerfenster ein. Warum viele Läden noch immer nicht öffnen können und was die Inhaber befürchten.