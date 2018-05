Leichlingen: Fußball spielen mit zwei Ex-Profis

Leichlingen Michael Klinkert und Marcel Witeczek haben gestern mit Schülern der katholischen Grundschule Kirchstraße Sport gemacht. Ihr Besuch ist Teil der "Grundschul-Tour", eine Aktion von der AOK und Borussia Mönchengladbach.

"Habt ihr Lust?" - "Jaaaaaa!" Marcel Witeczek hatte gestern leichtes Spiel, die Jungen und Mädchen der 3a an der katholischen Grundschule Kirchstraße zum Mitmachen zu motivieren. Er war an diesem Vormittag gemeinsam mit Michael Klinkert angereist, um den Kindern Lust auf Sport zu machen.

Das sieht auch Michael Klinkert so: "In diesem Alter sind die Kinder noch in vielen Vereinen. Aber das Angebot ist heutzutage sehr groß, viele "hoppen" deshalb von einer Sportart zur nächsten. Wenn sie dann älter werden, nimmt das Interesse am Sport allerdings eher ab. Dann spielen sie statt Fußball auf der Straße lieber Fifa auf dem Computer. Sport aber sollte immer im Fokus bleiben."