Leichlingen/Rhein-Berg : Impfungen mit Biontech im Kreis eingeschränkt

Leichlingen/Rhein-Berg Im Rheinisch-Bergischen Kreis steht bis auf weiteres nicht so viel Biontech-Impfstoff zur Verfügung wie geordert wurde. In Leichlingen ist eine Impfung damit vor allem für junge Menschen daher aktuell nicht möglich.

Der Impfstoff von Biontech wird im Rheinisch-Bergischen Kreis knapp. Deshalb schränkt der Kreis ab 17. Januar sein Impfangebot für Zwölf- bis 17-Jährige, Schwangere und für 18- bis 29-Jährige vorübergehend auf die stationären Impfstellen des Kreises in Burscheid und Overath ein. In Leichlingen in der Impfstelle Am Hammer steht Biontech für diese Gruppen also vorerst nicht zur Verfügung.