Ferienangebot für Leichlinger Kinder Mit dem Kulturrucksack kostenlos ins Museum

Infos zu weiteren Kulturrucksackangeboten in zahlreichen Städten sind auf der Projektseite www.kulturrucksack.nrw.de zu finden. In Leichlingen etwa gibt es am 8. August einen Graffiti-Workshop in der Stadtbibliothek. „Unter Anleitung von Johannes Fries alias Sprühliebe lernt ihr, eigene Skizzen und Entwürfe bis zum fertigen Masterpiece zu erstellen. Ihr erfahrt den Umgang mit der Sprühdose und seid Schritt für Schritt an der Wandgestaltung mitbeteiligt“, heißt es in der Ankündigung zum Kulturrucksack-Angebot.