Witzhelden Kirchengemeinde: „Gemeinsam durch die Winterkrise“

Die evangelische Kirchengemeinde Witzhelden hat die Initiative „Gemeinsam durch die Winterkrise“ gestartet und fordert betroffene Bürger dazu auf, sich bei ihr zu melden. „Sprechen Sie uns an, wenn Sie oder jemand, den Sie kennen, durch die aktuellen Kostensteigerungen wirtschaftliche Probleme haben und in existenzielle Not geraten. Wir helfen mit unseren diakonischen Mitteln - unbürokratisch und selbstverständlich verschwiegen“, heißt es im aktuellen Freitagsbrief der Gemeinde. Ansprechpartner sind Ilke Jung (Telefon 02174 7325157, E-Mail: ilke.jung@t-online.de) oder Pfarrer Stephan Schneider (Telefon 02174 792949, E-Mail: stephan.schneider@ekir.de).