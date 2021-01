Coronazahlen in Leichlingen und im Kreis : Fünf neue Fälle am Neujahrstag in Leichlingen

Fünf neue Fälle am Neujahrstag in Leichlingen

Die Maskenpflicht wird auch in 2021 noch weiter zum Alltagsbegleiter. In Leichlingen sind über den Jahreswechsel mehr als ein Dutzend neue Fälle hinzugekommen. Foto: dpa/Henning Kaiser

Leichlingen/Rhein-Berg Für den Silvestertag meldet der Kreis für die Blütenstadt zehn neue Infektionsfälle, für Neujahr noch einmal fünf. An Covid-19 erkrankt sind derzeit 149 Leichlinger.

Neuinfektionen 22 weitere bestätigte Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis am Neujahrstag, davon fünf in Leichlingen. Am Silvestertag waren zehn neue Fälle in der Blütenstadt hinzugekommen.