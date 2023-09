Private Initiative macht der Stadt ein Geschenk Fünf Mammutbäume für Leichlingen

Das Meer ist von Leichlingen zwar noch recht weit entfernt. Dennoch wachsen in der Blütenstadt nun fünf Küstenmammutbäume. Sie stammen von der Initiative „Fix it Climate“, teilt diese mit. Sie habe sich Anfang des Jahres mit Andreas Pöppel und Oliver Heidelberg vom städtischen Bauhof in Verbindung gesetzt und „im regen Austausch“ jetzt die Schenkung umgesetzt. „Nun beheimatet Leichlingen fünf dieser künftigen Riesen – zwei im Eicherhofpark und drei in der Balker Aue“, berichtet die private, gemeinnützige Organisation mit Sitz in Odenthal, die aktiven Klimaschutz betreiben will.