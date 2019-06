Anmeldung notwendig : Führung rund um die Dhünn-Talsperre

Am Samstag wird die Dhünn-Talsperre erkundet. Foto: Wupperverband

Rhein-Berg Am Samstag, 29. Juni, um 10 Uhr findet eine Führung in die Geheimnisse der Großen Dhünn-Talsperre statt. Die Rundwanderung bietet Einblicke in die Wasserwirtschaft der zweitgrößten Trinkwassertalsperre Deutschlands und Rückblicke in die Vergangenheit der versunkenen Dörfer.

Unter der Leitung von Karin Wedde-Mühlhausen geht es vom Wanderparkplatz Eichholz in Odenthal-Neschen aus durch einen Buchenwald herunter zum Staudamm der Großen Dhünn-Talsperre. Ein Mitarbeiter des Wupperverbands führt in den Wasserentnahmeturm und durch den Kontrollgang. Zurück geht es entlang der südlichen Hänge zum Dhünntal bis zum Bömericher Bach und bergauf an der Bömericher Mühle vorbei

zum Wanderparkplatz. Einige Auf- und Abstiege mit Höhenunterschieden von 150 Metern sind zu überwinden. Die Wanderung wird von einem Gebärdensprachdolmetscher begleitet und eine Funk-Kommunikationsanlage für Schwerhörige wird zur Verfügung gestellt.

Treffpunkt ist um 10 Uhr am Wanderparkplatz Eichholzer Weg, Odenthal-Neschen. Die Wanderung dauert etwa drei Stunden über eine Distanz von circa sechs Kilometer. Feste Schuhe und der Witterung angemessene Kleidung werden empfohlen, im Kontrollgang des Staudammes ist es kühl. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen begrenzt. Eine Anmeldung ist erforderlich per E-Mail an Tourenprogramm@aqualon-verein.de oder unter Telefon 02205 9498940.

