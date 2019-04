Altenberg : Führung für Sehbehinderte durch den Dom

Rhein-Berg Die vom Kulturbüro des Rheinisch-Bergischen Kreises in Kooperation mit dem Amt für Integration und Inklusion kostenlos angebotene Veranstaltung fand großen Zuspruch.

Die Führung startete an dem Bronzemodell auf dem Vorplatz der Kirche. Der dortige Treffpunkt ist optimal, da die Teilnehmerinnen und Teilnehmer so die gesamte Anlage mit den Händen ertasten können, was ihnen den Dom auch haptisch zu erleben näher bringt. Danach ging es weiter durch verschiedene Stationen im Dom, bei denen die erfahrene Domführerin Katrin Riebel alles anschaulich erklärte und so beschrieb, dass die Teilnehmer eine genaue Vorstellung bekamen.