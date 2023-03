An diesem Wochenende in Leichlingen Frühlingsmarkt auf Schloss Eicherhof

Schauen, schlendern, schlemmen – Schloss Eicherhof lockt an diesem Wochenende mit dem Frühlingsmarkt. Geöffnet ist am Samstag und Sonntag, 18./19. März, jeweils von 11 bis 18 Uhr. Im Vorhof, in den 260 Jahre alten Schlossräumen und im Schlosspark bieten Aussteller aus ganz Deutschland Kunst, Lifestyle, Gartenartikel, Deko, Mode, Delikatessen und vieles mehr. Adresse: Eicherhof 13 in 42799 Leichlingen.