Leichlingen: Frühlingsfest und Kaufsonntag in Leichlingen

Chancen für vier offene Sonntage sind gut

Die Gewerkschaft Verdi hat Ende April erfolgreich gegen den verkaufsoffenen Sonntag in Wiesdorf geklagt. Aktuell läuft eine Klage gegen den Kaufsonntag am 29. Juli in Opladen (Stadtfest mit Kirmes). Auch in der Blütenstadt sind in diesem Jahr vier Kaufsonntage geplant, und zwar an diesem Sonntag, 13. Mai, zum Frühlingsfest, am 24. Juni (Kulinarischer Sommer), am 7. Oktober (Obstmarkt) und am 2. Dezember (Bratapfelfest). Aber die Veranstalter sind gut vorbereitet. "Wir haben uns im vergangenen Jahr mit der Stadt zusammengesetzt und unsere Pläne mit dem Bundesverwaltungsgerichtsurteil abgeglichen", sagt Lothar Feuser, Vizevorsitzender des Wirtschafts-Förderungsvereins Leichlingen.