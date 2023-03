Wochenend-Vergnügen in Lechlingen Schmuckes Frühlingserwachen auf Schloss Eicherhof

Wenn sich Silke Holdinghausen in der Nähe eines Gewässers aufhält, richtet sich ihr Blick oft unweigerlich zum Boden. Die 53-jährige Goldschmiedin ist dann auf der Suche nach den Kostbarkeiten der Brandung: Kieselsteinen. Aus den zunächst unscheinbaren Stücken stellt sie dann in filigraner Arbeit und mit einem speziellen Bohrer kleine Kunstwerke oder Schmuckstücke her, die Gold und Platin enthalten. Ihr kleiner Stand beim „Frühlingserwachen“ am Wochenende auf Schloss Eicherhof in Leichlingen zog viele neugierige Blicke auf sich.