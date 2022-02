Für Umweltschutz und Sauberkeit : Leichlingen putzt sich heraus

in den vergangenen Jahren wurde am Wupperufer immer besonders viel Unrat eingesammelt. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Nach einem Jahr Pause können sich die Leichlinger bei der Gemeinschaftsaktion wieder für eine saubere Umwelt in der Blütenstadt engagieren.

Am 5. März gibt es eine Neuauflage der gemeinsamen Aufräum- und Reinigungsaktion „Leichlingen putzt sich heraus“. Nachdem sie im vergangenen Jahr pausieren musste, hofft die Stadtverwaltung diesmal wieder auf möglichst viele freiwillige Helfer, die den Bauhof unterstützen und losziehen, um das Stadtgebiet von herumliegendem Müll und Unrat zu befreien. Die Teilnehmer können sich die öffentliche Fläche, die sie reinigen möchten, selbst aussuchen – von Parkanlagen und Grünstreifen über Spielplätze und Schulhöfen bis hin zu Straßenzügen. Das Büro Bürgermeister im Rathaus koordiniert die Einsatzgebiete, um Fragen und Anmeldungen kümmert sich Aletta Wieczorek (telefonisch unter 02175/992-222 oder per E-Mail an aletta.wieczorek@leichlingen.de).