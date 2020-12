Leichlingen : Früherer Beginn, mehr Busse: So sieht der Schulalltag in Leichlingen aus

Zeitversetzte Pausen, markierte Aufenthaltsbereiche, Lernen mit Maske: Für Schulkinder hat sich der Alltag im Corona-Jahr stark verändert. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Leichlingen Die CDU möchte wissen: Welche Schutzeinschränkungen gelten derzeit an Schulen in der Blütenstadt? Was hat die Stadt getan, um die Situation für Schüler zu optimieren?

Überall Corona-Schutzeinschränkungen. Und in den Schulen? Die CDU-Fraktion hatte zu den aktuellen Maßnahmen zum Thema Entzerrung von Schulzeiten eine Anfrage an die Stadt gestellt. Die antwortet nun dies: Die Verwaltung und die sieben Leichlinger Schulen stehen in engem Austausch zum Thema „Optimierung der aktuellen Situation an den Schulen“, versichert Stadtsprecherin Ute Gerhards. „Die Grundschulen arbeiten bereits seit der Zeit nach dem ersten Lockdown überwiegend mit einem gestaffelten Unterrichtsbeginn, markierten Aufenthaltsbereichen für die verschiedenen Klassen sowie zeitversetzten Pausenzeiten“, ergänzt sie. „Am Gymnasium gibt es zudem seit vielen Jahren die sogenannte ,Nullte Stunde’ für die Oberstufe, die um 7.30 Uhr beginnt und automatisch die Situation in den Schulbussen entspannt.“

Stadt und die zuständigen Busunternehmen hätten zudem regelmäßig ein Auge auf die Auslastung der Schulbusse. Gerhards: „In den ersten Tagen nach der Wiedereröffnung der Schulen im Sommer befanden sich in den Schulbussen durchschnittlich keine zehn Schüler. Daher – und weil das Förderprogramm sehr kurzfristig aufgelegt wurde – wurde bis zu den Herbstferien auf die Beantragung von Fördergeldern zusätzlicher Busverkehre zur Schülerbeförderung zur Verbesserung des Infektionsschutzes verzichtet.“

Info Corona: Die aktuelle Lage im Kreis Neuinfektionen Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind 21 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden, drei davon in Leichlingen Infizierte seit März 4325 (512 in Leichlingen). Davon gelten als genesen 3649, +56 zum Vortag (396). Todesfälle seit März 35 (2). Aktuell Erkrankte 641 (114). Quarantäne 2161 Personen halten sich derzeit im Kreis in Quarantäne auf, das sind 101 mehr als am Vortag (236). Inzidenz Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 177,2. Bürgertelefon 02202 131313.

Zunächst; denn als NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst Anfang November das Schulbus-Förderprogramm für die Zeit zwischen Herbst- und Weihnachtsferien verlängerte, hat die Stadt doch davon Gebrauch gemacht. „Da in der kalten Jahreszeit mit steigenden Infektionszahlen zu rechnen war und mehr Schüler den Bus nutzen“, habe es kurzfristig Gespräche mit den Busunternehmen vor Ort gegeben. Die Stadt stellte einen Förderantrag bei der Bezirksregierung für täglich fünf weitere Fahrten.

Ergebnis: „Morgens vor Schulbeginn werden die Linien 10, 12 und 14 verstärkt. Diese Linien fahren vornehmlich zu den Grundschulen Bennert und Kirchstraße sowie zum Schulzentrum. Nachmittags werden die Linien 13 und 14 ausgehend vom Schulzentrum verdoppelt“, berichtet Ute Gerhards. Rein rechnerisch formuliert: Für die 42 Schultage zwischen Herbst- und Weihnachtsferien beantragte die Stadt 38.587,50 Euro beim Land. Das Geld ist mittlerweile per Bescheid genehmigt worden.