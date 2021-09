Viele Leichlinger Händler öffnen bis 20 UIhr : Freitagabend ist „Heimat shoppen“ en miniature

Zum Bratapfelfest am ersten Advent soll das „Heimat Shoppen“ Kunden in die Läden locken. Aber schon an diesem Freitag öffnen viele Händler bis 20 Uhr. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Der Termin für die eigentliche Aktion ist in den Advent verschoben. Viele Händler aber öffnen am ursprünglichen Termin in Eigeninitiative bis 20 Uhr. Der Wirtschaftsförderungsverein unterstützt mit Live-Musik.

Zum entspannten Stöbern und Einkaufen am Abend laden am Freitag, 1. Oktober, zahlreiche Einzelhändler in der Innenstadt und in Witzhelden ein. Bis 20 Uhr verbreiten sie „Herbststimmung“ in ihren Läden. Quasi eine „Heimat shoppen“-Ausgabe en miniature.

Offen haben im Zentrum unter anderem Sport Richter (Gartenstraße), Mode für Männer, Lorbeer und mehr, Downtown, Ursel’s Stoffstube, Mode Bach, Inci’s und das Modegeschäft Herz Dame (Brückenstraße), im Brückerfeld der Drogeriemarkt dm, Tee-Rose, Marie Mode, der Whiskyladen, die Buchhandlung Julia Pavlik, die Kinderkiste, das Sanitätshaus Köppchen im Zelt und Friseur Triangolo in der Moltkestraße. In Witzhelden laden „Glücksmomente geschenkt“ und die Modeagentur van Manen auf der Solinger Straße und Andrea Risto am Markt zum Bummeln ein. Eine Band zieht durch die Straßen und sorgt zusätzlich für Stimmung.

„Wir hatten die Aktion ,Heimat shoppen’ für dieses Wochenende abgesagt, weil nach der Flut zu wenig Geschäfte mitmachen wollten“, sagte Lothar Feuser vom Wirtschaftsförderungsverein (WIV). Die Händler, die sich aber schon Gedanken gemacht hatten, was sie auf die Beine stellen könnten, öffnen nun in Eigeninitiative und werden vom WIV mit der Musikkapelle unterstützt.