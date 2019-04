Wiederaufbau nach Unwetter : „Alle haben geholfen und mit angepackt“

Leichlingen 2018 zerstörte eine Schlammlawine die Forellenteiche von Michael und Karola Abraham – 600 Fische starben. Doch es gab auch Hoffnung.

Michael Abraham und seine Frau Karola bekamen davon erst einmal gar nichts mit, sie waren im Urlaub in den USA. Durch einen Freund erfuhren sie, dass ihre Forellenteiche unterhalb von Bremersheide von Schlamm, Geröll und Bäumen zerstört worden waren. „Der Freund hat versucht zu retten, was zu retten war. Aber da war nichts mehr“, erinnert sich Michael Abraham. 500 bis 600 seiner Forellen sind damals gestorben. Ganze Bäume waren damals den Hügel hinter den Forellteichen heruntergekommen und hatten erhebliche Schäden verursacht. Der Schlamm hatte alles unter sich begraben.

Doch so schlimm dieses Ereignis auch war, was darauf folgte, war umso positiver. „Es haben einfach alle geholfen, die Feuerwehr hat Unglaubliches geleistet“, sagt Abraham zehn Monate später. Am Freitag hatte er gemeinsam mit Bürgermeister Frank Steffes zu seinen Forellenteichen eingeladen, um zu zeigen, was sich inzwischen getan hat und um auf die enorme Hilfsbereitschaft der Leichlinger aufmerksam zu machen. „Freunde, Familie, Nachbarn, Feuerwehr, Wupperverband und viele Passanten, die einfach so vorbeigekommen sind – alle haben geholfen und mit angepackt“, betont Abraham.