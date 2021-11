Plätzchen für Literatur : Stadtbücherei sucht wieder Buchpaten

Leichlingen Alljährlich bittet die Bibliothek um Buchspenden für Kinder und Erwachsene. Zum Dank gibt‘s das Erstleserecht und Plätzchen aus der Konditorei Büchel.

In diesem Jahr unterstützt auch Lisa Gilljohann die Aktion. Sie hatte ihre Buchhandlung im Juni an Julia Pavlik übergeben und die Spendenaktion in den vergangenen Jahren begleitet. „Jetzt hat mich die Bücherei eingeladen, selbst Patin zu werden“, sagt Gilljohann. Sie wird einen Krimi, einen Roman und ein Kinderbuch spenden. Der Förderverein der Stadtbücherei wird am Ende alle Bücher aufkaufen, die übrig bleiben. Außerdem stellt er Spendenquittungen aus. Die Bücher können aktuell in der Buchhandlung Pavlik im Brückerfeld ausgesucht und erworben werden.