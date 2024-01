Förderverein der Stadtbücherei Leichingen Wohnzimmerlesung zum Jubiläum

Noch in diesem Januar startet der Förderverein mit einer Wiederauflage seiner beliebten Reihe "Wohnzimmerlesungen" in das Jubiläumsjahr. Am Samstag, 27. Januar, wird um 18 Uhr ein privates Wohnzimmer für Literaturbegeisterte geöffnet. Der Musikjournalist und Krimiautor Oliver Buslau, der die Buchfreunde schon im Jahr 2017 bei einer Wohnzimmerlesung mit einem regionalen Krimi in seinen Bann gezogen hat, präsentiert ihnen einen historischen Roman aus Wien. Diesen hatte er anlässlich des Beethovenjahrs 2020 geschrieben und auch hier mussten einige Lesungen aufgrund der damaligen Pandemie-Bestimmungen ausfallen.