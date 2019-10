Alter Wasserturm in Witzhelden : Förderverein entsetzt über Vandalismus

Die Tür des Wasserturms in Witzhelden trägt seit dem Erntedank-Wochenende eine frische Schmierei. Die Sitzgelegenheiten in der Nähe sind ebenso beschmiert, ein Mülleimer wurde aus der Verankerung gerissen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Das Gelände am Wasserturm in Witzhelden muss gereinigt werden. Die Kostenschätzung liegt bei 2500 Euro.

In der Nacht zum 3. Oktober wurden Bänke auf dem Bouleplatz am Friedhofsweg beschmiert. An der Rückenlehne leuchtet seitdem die Zahl 420 in giftgrünen Ziffern. In den sozialen Netzwerken wurde spekuliert, was die Zahl bedeutet und wer die Schmiererei verursacht hat. Echte Anhaltspunkte hat auch die Polizei nicht, bestätigt Sprecher Richard Barz.