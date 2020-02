Schnelles Internet : Fördermittel bewilligt: Glasfaser für weiße Flecken

In den sogenannten weißen Flecken soll bald Glasfaser für schnelles Internet verlegt werden. Foto: QUELLE: STADT LEICHLINGEN | GRAFIK: MAPS4NEWS, FERL

Gute Nachricht für alle, die sich schnelles Internet in Leichlingen wünschen.

Langsam, aber stetig geht er voran, der Ausbau des Glasfasernetzes in der Blütenstadt. Bürgermeister Frank Steffes hatte jetzt im Rat gute Nachrichten für die Ratsmitglieder: Der Bund hat den Antrag auf Fördermittel bewilligt, mit dem die Stadt in sogenannten weißen Flecken Glasfaser verlegen will.