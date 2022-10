Leichlingen : Stadt bekommt Geld für neuen Rathausplatz

Hier am rechten Bildrand angedeutet: Der neue Rathausplatz entsteht in Verlängerung der künftigen Henleybrücke zwischen Wupper und Rathaus. Foto: Architekten Pässler, Sundermann und Partner

Leichlingen In die Leichlinger Stadtkasse fließt Geld für den Städtebau: Bürgermeister Frank Steffes nahm den Zuwendungsbescheid an diesem Montag vom Kölner Regierungspräsident entgegen.

Der Kölner Regierungspräsident Thomas Wilk hat am Montag 55 Zuwendungsbescheide für den Städtebau in Höhe von insgesamt rund 81 Millionen Euro an die Vertreter von Städten und Gemeinden des Regierungsbezirks überreicht. Auf Leichlingen entfallen 401.100 Euro.

Das Geld fließt in den Bau des sogenannten Scharniergelenks oder besser gesagt: in den neuen Rathausplatz, der in Verlängerung der künftigen wiederherzustellenden Henleybrücke zwischen Wupper und Rathaus gestaltet wird. Der Platz entsteht im Zuge der aktuellen Neubauten an der Neukirchener Straße. Die Fördermittel hatte die Stadt beantragt, die Platzfläche wird nach Fertigstellung öffentlich gewidmet sein.