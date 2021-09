Flutschäden in Leichlingen : Karnevalisten feiern die Session ohne Prinzenpaar

Flutschäden in Leichlingen

Corona machten auch dem närrischen Treiben in der Session 2020/2021 einen Strich durch die Rechnung. Zuletzt wurden 2019 Tollitäten proklamiert: Kinderprinz Jannik sowie das Prinzenpaar Matthias Clemen und Ann-Kathrin Witprachtiger. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Leichlingen Trotz Corona wollen die Leichlinger dieses Jahr endlich wieder Karneval feiern. Allerdings müssen sie auf ein Prinzenpaar verzichten. „Nach intensiven Diskussionen haben wir uns entschlossen, in diesem Jahr keine Tollitäten zu proklamieren“, teilt der wiedergewählte Präsident der Vereinigung Leichlinger Karneval, Werner Fuchs, mit.

Grund: Die Aula des Gymnasiums Am Hammer könne wegen der Flutschäden dieses Jahr nicht genutzt werden, und „in Leichlingen gibt es keine Alternative, um eine solche Veranstaltung durchzuführen“. In eine andere Stadt habe man dazu nicht ausweichen wollen. „Die designierten Tollitäten waren mit einer Verschiebung in die Session 2022/2023 einverstanden.“