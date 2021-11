Nach Flut in Leichlingen : Einsatzfahrzeug abgesoffen – DRK braucht Ersatz

In den Stunden und Tagen nach der Starkregen-Katastrophe waren Einsatzkräfte und -ausrüstung extremen Belastungen ausgesetzt. Foto: RP/Uwe Miserius

Leichlingen Die Juli-Flut wird auch für die Helfer teuer. So muss der Ortsverband des Deutschen Roten Kreuzes in Leichlingen Schäden am Fuhrpark ersetzen, es mangelt ihm jedoch an finanzieller Unterstützung. Im Fachausschuss des Stadtrats stellte er seine missliche Lage dar.