Damensitzung und Co. sollen in Leichlingen stattfinden : FLK-Karnevalisten trotzen Corona und Flut

Leichlingen Das Festkomitee Leichlinger Karneval feiert 2022 Jubiläum mit Sitzungen, Fest-Zeitschrift und Veranstaltungen im Sommer. Der Verein sucht Fotos aus der Anfangszeit des Jeckentums in der Blütenstadt.

Ein Prinzenpaar wird in der Karnevalssession 2021/22 in Leichlingen nicht proklamiert. Durch die Flutkatastrophe im Juli ist die Aula am städtischen Gymnasium so schwer beschädigt, dass dort in nächster Zeit keine Veranstaltungen stattfinden können. Auch vor den Bedingungen unter Corona schrecken die designierten Tollitäten noch zurück. Das Festkomitee Leichlinger Karneval (FLK) aber lässt sich nicht die fünfte Jahreszeit in Folge vermiesen. Es verkündete jetzt: „Karneval beim FLK Leichlingen findet statt!“ Schließlich feiert der Verein im kommenden Jahr seinen 50. Geburtstag und will das Jubiläum mit zwei Sitzungen, großer Teilnahme am Karnevalszug, einer Festzeitschrift und verschiedenen Veranstaltungen im Sommer 2022 gebührend feiern.