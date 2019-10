Neues Fitnessstudio eröffnet : Wo sich Kraft und Funktion paaren

Anfang November öffnet das neue Fitnessstudio „Orthosport Kraft & Funktion“ an der Brückenstraße. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Mit „Orthosport Kraft & Funktion“ eröffnet ein Fitnessstudio für Leute, die abnehmen und den Körper straffen möchten.

Am 1. November steigt die Eröffnungsparty, am 4. November startet das Training: Bei Sven Herdemerten und Tom Schreiner laufen die Vorbereitungen auf die Eröffnung ihres neuen Studios „Orthosport Kraft & Funktion“ an der Brückenstraße 32 dieser Tage auf Hochtouren.

Die studierten Fitnesstrainer, die im Brückerfeld bereits Gesundheitstraining bieten, erweitern ihr Angebot damit auf 300 Quadratmetern um „neu definiertes Krafttraining“. „Krafttraining, wie es in früheren Jahren in Fitnessstudios praktiziert wurde, kombinieren wir mit einem Funktionstraining“, erläutert Sven Herdemerten das Konzept. Während also an den Geräten vor allem gezielt isolierte Übungen zum Kraftaufbau auf dem Programm stünden, gehe es zum Beispiel beim Zirkeltraining darum, Kraft und Bewegungsabläufe zu kombinieren und zu optimieren.

Zielgruppe sind Menschen, die abnehmen und ihren Körper straffen und formen möchten. Was manch einer oder eine mögen wird: Am Anfang steht nicht der mitunter unangenehme Gang zur Waage, sondern ein 3D-Körperscan. „Wir gucken nicht nach dem Gewicht, sondern nach den Körperformen und vergleichen, was sich durch das Training verändert hat“, erläutert Herdemerten. Wichtig sei vor allem, ganz einfach etwas zu tun. Bereits heute seien Pflegekräfte oftmals überlastet, weil gerade älteren Menschen die notwendige Muskulatur für den Alltag fehle. „Schon zwei Trainings in der Woche sind für den Anfang ein ausreichender Reiz, um die Muskeln aufzubauen“, sagt der Gesundheitsmanager.

Wichtig ist den beiden, dass den Mitgliedern geschulte Trainer zur Seite stehen, in Grundkursen „richtiges“ Fitnesstraining vermittelt wird. Außerdem werben sie damit, dass mit der AOK und der Bergischen Krankenkasse zwei Versicherungen den Mitgliedsbeitrag zu 80 Prozent übernehmen. Auch mit anderen Versicherern sind die Trainer im Gespräch.