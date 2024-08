Vier Löschzüge rückten zu Gewerbegebiet in Leichlingen aus Feuerwehreinsatz am Stockberg – wegen einer defekten Lampe

Als die Alarmierung am späten Donnerstagmittag bei der Feuerwehr Leichlingen einging, fuhren zur Sicherheit alle vier Löschzüge der Stadt in Richtung Stockberg. Außerdem unterwegs zum Einsatz dorthin: Kräfte der Polizei und des Rettungsdienstes. Denn im dortigen Gewerbegebiet sollte es in einem Betrieb zu einem Feuer gekommen sein. Gemeldet worden waren eine Verrauchung und Brandgeruch, beides aus einem Heizungsraum des Betriebes kommend.