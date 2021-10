Einsatz in Leichlingen : Feuerwehr löscht Kellerbrand

Einsatz in Leichlingen

Leichlingen Die Freiwillige Feuerwehr Leichlingen war am Montagabend in der Innenstadt im Einsatz. Im Keller eines Wohn- und Geschäftshauses brannte es.

Am Montagabend hat es in der Elektroverteilung im Keller eines Wohn- und Geschäftshauses an der Brückenstraße gebrannt: Die Feuerwehr hatte 55 Kräfte im Einsatz, die das Gebäude evakuieren, den Brand bekämpfen, das Haus druckbelüften sowie Gas und Strom abschalten mussten. Verletzt wurde niemand.