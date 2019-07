Am Freitagmorgen : Feuerwehr löscht Dachstuhlbrand in Höhscheid

Feuerwehr löscht Dachstuhlbrand in Höhscheid

Am Freitagmorgen

Leichlingen Die vier Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr Witzhelden und Leichlingen sind am Freitagmorgen zu einem Brand in Höhscheid gerufen worden.

Weithin waren die dunklen Rauchschwaden zu sehen, die am Freitagmorgen über Höhscheid hingen. Am Heider Weg war der Dachstuhl eines Fachwerkhauses in Brand geraten.