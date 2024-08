Mehrere Einsätze in Leichlingen Feuerwehr löscht Autobrand in Garage

Die Leichlinger Feuerwehr war am Wochenende gleich bei mehreren Einsätzen gefordert. Die Löschzüge Stadtmitte und Oberschmitte wurden am Samstag gegen 15.40 Uhr zu einem Garagenhof Am Büscherhof gerufen. Dort brannte ein Pkw in einer Garage in voller Ausdehnung. Bereits auf der Anfahrt zur Einsatzstelle war eine starke Rauchentwicklung sichtbar, heißt es im Bericht der Feuerwehr. Aufgrund der fortgeschrittenen Brandintensität und einer möglichen Ausbreitung der Flammen auf weitere Garagen wurden auch der Löschzug Metzholz und der Rüstwagen des Löschzug Witzhelden nachalarmiert.