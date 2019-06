Ferienprogramm : Auf Entdeckungstour rund um die Dhünn

Rhein-Berg Vom 15. bis 26. Juli geht es wieder auf Entdeckungsreise in der Wasserlandschaft entlang der Dhünn. Die diesjährige Entdeckerwoche bietet viele spannende Aktionen im Rahmen des Kinder- und Jugend-Ferienprogramms.

Mit Kescher und Lupe in die Geheimnisse des Wassers abtauchen, mit GPS-Geräten auf Schatzsuche im Eifgenbachtal, auf Gewässersafari wilde Tiere in der Dhünn aufspüren, die Große Dhünn-Talsperre entdecken, als Wasserdetektive das Leben in der Dhünn erforschen, auf Batmans Spuren gehen, die Bewohner des Waldes mit allen Sinnen erfassen oder die reißende Wasserkraft hautnah erleben – auch in diesem Jahr heißt es für Kinder und Jugendliche, kleine und große Forscher: Runter vom Sofa.