Tiefbauamt Leichlingen und Bodenexperte vor Ort Felsabbruch sorgt für gesperrte Alte Holzer Straße

Am Donnerstagabend informierte er dann den Stadtrat: Ein Gutachter habe sich die Lage angesehen und lediglich eine „ortsübliche Gefahr“ festgestellt. An Felsen müsse man immer mit Abbrüchen rechnen. Vorerst sollten jedoch keine weitere kommen, denn der Bereich sei nun abgeklopft worden. „Ab Freitag, 8 Uhr, ist die Straße wieder befahrbar“, kündigte Steffes an.