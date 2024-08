Lustvolles Verlaufen in Hielschers Maislabyrinth in Leichlingen Auf Expedition im Irrgarten

Die breiten Wege am Eingang laden förmlich ein, das Wagnis des Verlaufens einzugehen. Unser Autor spaziert also los, ist total entspannt und hat die Hände ruhig in den Hosentaschen abgelegt. Doch schon bald verengen sich die ausgetretenen und von Maisstauden gesäumten Wege zu schmaleren Pfaden. Die Pflanzen sind dicht und eineinhalb mal so hoch gewachsen wie die Spaziergänger in ihrer Mitte. Die Pflanzen sorgen für erhöhte Luftfeuchtigkeit im Labyrinth und maximal den Blick auf einen potenziellen Nebenweg.