Corona aktuell : Fast 130 neue Infektionsfälle im Kreis

In den Schnellteststellen im Kreis wurden am Montag 4032 Corona-Antigentests durchgeführt, wovon 23 Testergebnisse positiv waren. Dieser Test zeigt ein negatives Ergebnis. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

In Leichlingen liegt die Zahl der nachgewiesenen Fälle bei aktuell 77. Die Inzidenz steigt im Rheinisch-Bergischen Kreis von 130,3 auf 166,3.

Aktuell Infizierte 868 (77 in der Blütenstadt). 59 Personen befinden sich in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon zehn in intensivmedizinischer Betreuung und davon neun an Beatmungsplätzen.