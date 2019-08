Country im Rusticus : Familienfest fällt Regentag zum Opfer

Jacky Elaine trat beim Familientag im Zelt auf. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Der Verein Burscheid Live will im Bergischen für viel Leben sorgen. Dafür sind die Mitglieder auf ihre eigenen finanziellen Reserven angewiesen.

Burscheid Live setzte sich vor rund einem Jahr in den Kopf, die bergische Region um eine Vielzahl an neuen Veranstaltungen zu bereichern. Am vergangenen Sonntag hatte der Verein zur einem Familientag am Witzheldener „Rusticus“ geladen. Eine tolle Idee, der Schwerpunkt Country-Western ist bisher so noch nicht da gewesen – doch fiel der Tag ein wenig ins Wasser.

Denn der Himmel hatte seine Schleusen geöffnet, von Sommer- und Western-Gefühl blieb dabei nur wenig übrig. Der mechanische Bulle, auf dem hätte geritten werden können, stand traurig und still im Regen.

Das ist besonders bitter im Hinblick darauf, dass die Vereinsmitglieder ob ihrer noch geringen Zahl die Veranstaltungen zu einem großen Teil aus der eigenen Tasche bezahlen. „Das ist so – das ist noch so“, bekräftigte Vereinsvorsitzender Uwe Graetke.

Immerhin: Seit der Gründung vor gut einem Jahr hat sich die Zahl von elf auf 25 mehr als verdoppelt. Und auch am Sonntag lockte die Idee trotz des Wetters einige Neugierige an. So gut besucht das „Rusticus“ an Wochenenden normalerweise ist, hatten sich die Planer des Familienfests allerdings deutlich mehr erhofft.

Für angemessene Atmosphäre sorgten derweil Musiker, die sich auf Countrymusik spezialisiert haben. Jacky Elaine singt seit einigen Jahren unter diesem Künstlernamen. „Ich mag diese Art Musik“, bekannte sie, „und man hat mir erzählt, die Klangfarben meiner Stimme passen sehr gut dazu.“ Dass die Musikrichtung nicht allerorten den besten Ruf besitzt, stört die 32-Jährige nicht.

Die Macher von Burscheid Live sind derweil weiter von ihrer Überzeugung angetrieben, dass der Bedarf an guter Unterhaltung da ist. Sie halten an ihrer Vision trotz der Umstände fest, da kann es noch so viel regnen.

(brü)