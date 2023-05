Ärgernis in Witzhelden Fahrradbox soll wieder weg - Stellfläche gesucht

Drei Mobilstationen gibt es in Leichlingen: eine am Bahnhof, eine am Busbahnhof in der Innenstadt und eben die an der Solinger Straße. Noch ehemalige Rathausmitarbeiter hatten sich mit dem Kreis auf Standortsuche begeben; herausgekommen war offenbar nur dieser Grünstreifen, wo die Kiste allerdings Autofahrern, die den angrenzenden Supermarktparkplatz verlassen wollen, massiv die Sicht auf die Solinger Straße versperrt. Ein optischer Höhepunkt ist der graue Kasten obendrein nicht.