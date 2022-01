In den sozialen Medien : Leichlinger verschenken mit Freu(n)den

Von Töpfen und Pfannen über Hosen bis zu Katzenstreu: Bei „Leichlingen verschenkt“ gibt´s fast alles. Foto: dpa-tmn/Messe Frankfurt Exhibition Gmbh/Jochen Günther

Leichlingen Rund 2700 Mitglieder zählt die Facebook-Gruppe „Leichlingen verschenkt“. Ein aktiver Zusammenschluss, der in den vergangenen Monaten einen deutlichen Zuwachs erlebt hat.

Von Cristina Segovia-Buendia

Im Stundentakt ploppt ein neues Angebot oder Gesuch in der Gruppe auf: hier ein Korb voller alter, aber gut erhaltener Tischdecken, dort die Abgabe einer nigelnagelneuen, aber für den Besitzer ungeeigneten Pfanne. Etwas weiter unten auf der Seite sucht jemand Sägespäne oder Holzwolle. Von klassischen Alltagsgegenständen bis hin zu außergewöhnlichen Kuriositäten gibt es täglich allerlei Angebote in „Leichlingen verschenkt“, einer geschlossenen, aber sehr aktiven Facebook-Gruppe mit derzeit rund 2700 Mitgliedern, die in den vergangenen Monaten – nach der Hochwasserkatastrophe und mit der Übernahme zwei neuer Administratorinnen – deutlichen Aufwind erlebt hat.

Angefangen hatte die Gruppe vor Jahren als Flüchtlingshilfe, erinnert sich Tina Sack, die mit Betsy Arens die Facebook-Gruppe seit knapp fünf Monaten verwaltet. Als die Flüchtlingskrise nicht mehr akut war, entwickelte sich der Zusammenschluss zu einer Verschenk-Gruppe, die aber mangels Aktivität zu versanden drohte. Das Hochwasser im Juli sorgte buchstäblich für Bewegung und die Gemeinschaft entwickelte sich zur digitalen Nachbarschaftshilfe: „Vor allem Weihnachts- und Baumschmuck wurde in den vergangenen Wochen in der Gruppe verschenkt, weil viele Leichlinger ihre Sachen, die sie im Keller lagerten, mit dem Hochwasser verloren haben“, stellt Arens fest. Auch als die Heizungen in einer Wohnsiedlung ausfielen, waren die Mitglieder von „Leichlingen verschenkt“ schnell zur Stelle. „Es wurden etliche Heizlüfter zur Verfügung gestellt, die Betsy in Witzhelden und ich in der Innenstadt abgeholt und in die Wohnsiedlung gebracht haben“, berichtet Sack. Für die beiden engagierten Administratorinnen ist die Verwaltung der Gruppe kein großer Akt: „Das läuft mittlerweile nebenher.“

Info “Leichlingen verschenkt“ auf Facebook Die Facebook-Gruppe „Leichlingen verschenkt“ ist eine geschlossene Gruppe. Wer beitreten will, muss eine kurze Anfrage an die Administratoren schicken und seinen Bezug zur Blütenstadt darstellen. Mittlerweile sind nicht nur Leichlinger darin aktiv, auch Bewohner aus den Nachbarstädten Leverkusen, Solingen und Langenfeld wirken mit. www.facebook.com/groups/1861312124148353

Doch bei ihrer Übernahme mussten sie zunächst Struktur in die verwahrloste Gruppe bringen. Dabei kamen den beiden ihre Erfahrung in anderen Facebook-Gruppen zugute. „Wir haben viele inaktive Mitglieder gelöscht und Regeln aufgestellt, damit alle Freude an der Gruppe haben“, erzählt Sack. Zu den Leitlinien gehört, dass keine gewerblichen Angebote eingestellt werden dürfen. Was eingeht, wird vorher von Arens und Sack geprüft und freigegeben. „Mittlerweile sind es rund 20 Angebote, die pro Tag eingestellt werden. An einem verregneten Sonntag ist besonders viel los und es kommen viele schöne Angebote, die richtig Lust machen“, erzählt Tina Sack. Wolle wurde in den vergangenen Wochen besonders stark nachgefragt und daher auch vermehrt angeboten. Besonders beliebt seien allerhand Haushaltswaren wie Geschirr, Messer und Besteck, die immer schnell einen neuen Besitzer finden. „Wir achten aber schon darauf, dass nicht immer dieselben die Sachen abgreifen“, verrät die Leichlingerin. Ein höflicher Umgang miteinander ist den Frauen ebenfalls wichtig. „Aber das funktioniert alles einwandfrei.“